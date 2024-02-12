Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США

Американский журналист остался под впечатлением от столицы

Российская столица выгодно отличается от любого американского города, признался журналист и обозреватель Такер Карлсон. Репортер остался под впечатлением от посещения Москвы – крупнейшего города на территории Европы.

Экс-журналист Fox признался, что даже не представлял, насколько крупной окажется Москва – она оказалась для американца гораздо более чистой, безопасной и красивой в сравнении с городами, привычными для Такера.

"Архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", – признался Такер.

Впрочем, журналист признался, что не собирается менять место жительства и будет жить в Штатах. На минувшей неделе в начале февраля Карлсон побывал в Большом театре, посетил ресторан "Вкусно – и точка", а также, по ряду данных, сходил в один из сетевых гипермаркетов.

Ранее мы рассказывали, что активисты предложили министерству иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении Карлсону российского гражданства.