Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США

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Российская столица выгодно отличается от любого американского города, признался журналист и обозреватель Такер Карлсон. Репортер остался под впечатлением от посещения Москвы – крупнейшего города на территории Европы.
Экс-журналист Fox признался, что даже не представлял, насколько крупной окажется Москва – она оказалась для американца гораздо более чистой, безопасной и красивой в сравнении с городами, привычными для Такера.
"Архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", – признался Такер.
Впрочем, журналист признался, что не собирается менять место жительства и будет жить в Штатах. На минувшей неделе в начале февраля Карлсон побывал в Большом театре, посетил ресторан "Вкусно – и точка", а также, по ряду данных, сходил в один из сетевых гипермаркетов.
Ранее мы рассказывали, что активисты предложили министерству иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении Карлсону российского гражданства.
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