Общественники предложили вручить Такеру Карлсону российский паспорт

Властям предложили выдать Карлсону российский паспорт после интервью с Путиным
Такер Карлсон. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
У активистов появился новый герой

Общественники, вдохновленные двухчасовым интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, предложили дать американскому журналисту российские гражданство. По мнению россиян с активной гражданской позицией, выступивших с такой инициативой, Такера на Родине не слишком любят и не сильно ценят – а значит, там никто его не заслуживает.

Активисты из "Сорока сороков" считают, что Америка не терпит инакомыслия и действует против свободы слова – а потому чинит препятствия бывшему журналисту Fox вплоть до угроз жизни и здоровью. Все из-за интервью, взятого у президента Российской Федерации.

Как пишет Mash, общественники уже обратились в российский МИД, чтобы там подумали над предложением вручить Такеру паспорт РФ.

Кстати, Карлсон успел поделиться своими впечатлениями от Москвы, признавшись, что за 54 года своей жизни ни разу не наведывался в российскую столицу. Архитектура позапрошлого столетия с красивыми зданиями, вкусная еда поразили журналиста в самое сердце.

Пока что американский журналист не давал каких-либо комментариев на тему возможности получения российского паспорта. Информацию о запросе от общественников также еще не подтверждал российский МИД.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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