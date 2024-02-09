В Еврокомиссии назвали "ложью" высказывания Путина в интервью Карлсону

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Еврокомиссия не увидела никаких открытий в недавнем интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, заявила во время выступления на брифинге представитель ведомства Набиля Массрали.
Напомним, в ночь на 9 февраля американский журналист выложил в Сеть двухчасовое интервью с российским лидером, которое набрало несколько десятком миллионов просмотров в социальной сети X.
Массрали заявила, отвечая на вопрос журналистов, что внешнеполитическое европейского ведомство не увидело ничего нового в высказываниях главы РФ. При этом в ЕК выразили сожаление, что кто-то решил предоставить платформу для публикации беседы с президентом России, который был полон "старых ложных утверждений", а также критики в отношении коллективного Запада.
"Он повторил всю ложь и манипуляции", – высказалась Массрали.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Запад, вне всяких сомнений, крайне детально разберет беседу Карлсона с российским лидером. Однако для последнего основное значение имеет реакция самих россиян.
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