В Еврокомиссии назвали "ложью" высказывания Путина в интервью Карлсону

Еврокомиссия обвинила Путина во "лжи" после интервью Карлсону
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В ведомстве заявили, что увидели лишь "манипуляции" российского лидера

Еврокомиссия не увидела никаких открытий в недавнем интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, заявила во время выступления на брифинге представитель ведомства Набиля Массрали.

Напомним, в ночь на 9 февраля американский журналист выложил в Сеть двухчасовое интервью с российским лидером, которое набрало несколько десятком миллионов просмотров в социальной сети X.

Массрали заявила, отвечая на вопрос журналистов, что внешнеполитическое европейского ведомство не увидело ничего нового в высказываниях главы РФ. При этом в ЕК выразили сожаление, что кто-то решил предоставить платформу для публикации беседы с президентом России, который был полон "старых ложных утверждений", а также критики в отношении коллективного Запада.

"Он повторил всю ложь и манипуляции", – высказалась Массрали.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Запад, вне всяких сомнений, крайне детально разберет беседу Карлсона с российским лидером. Однако для последнего основное значение имеет реакция самих россиян.

Ранее Илон Маск выразил согласие со словами Путина, назвавшего доллар оружием США для экономического влияния.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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