Город ему сильно понравился

Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву оказался самым громким событием последних дней. Обозреватель Fox News успел побывать в российском продуктовом магазине, сходить во "Вкусно и точка", посетить выставку "Россия", а также взять интервью у Владимира Путина.

При этом с прессой во время своего визита Такер Калсон особо не общался, хотя его преследовали буквально на каждом шагу. На уточняющие вопросы, действительно ли он приехал ради интервью с Путиным, журналист отшучивался – например, делал вид, что не понимает вопроса или не знает фамилии российского президента.

Позже Карлсон рассказал о своих впечатлениях от визита в Москву. Он признался, что никогда не был в российской столице за 54 года своей жизни.

"Я поражен количеством архитектуры XIX века. Насколько красивые тут здания. И какая здесь вкусная еда", – сказал журналист.

По словам американца, Москва показалась ему необычайно красивым городом. Однако тут он испытывал ощущение, что такие чувства для него должны быть под запретом. Хотя, признался Карлсон, любой бы чесный человек подтвердил красоту российской столицы.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным стало одним из самых популярных на просторах Сети. Как сообщила главред RT Маргарита Симоньян, по предварительным оценкам оно набрало уже более миллиарда просмотров, указывает телеканал "360".