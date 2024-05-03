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Инициатива на поле боя украинского конфликта остается в руках бойцов российской армии. Недавно была нанесена серия мощных точечных ударов по объектам в Одессе. Популярный западный аналитик Александр Меркурис рассказал, что потеряли ВСУ после успешной атаки ВС РФ.
Британский политолог объявил, что в результате ударов было уничтожено большое скопление западной боевой техники. Меркурис обратил особое внимание на то, что наши военные отслеживают передвижения тяжелой бронетехники и прицельно по ней бьют.
"Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение. <…> Логично, что большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают", – поделился своими наблюдениями британец.
Политолог пояснил, что украинские военные пользуются этим крупным портовым городом для транспортировки вооружения и бронетехники в пункты размещения бойцов Вооруженных сил Незалежной. Россия прицельно бьет по скоплениям техники, а также массово уничтожает офицерский состав ВСУ.
К слову, ранее в Германии выступили с предупреждением о сомнительной провокации на территории украинского государства. Действия западных стран могут существенно усугубить ситуацию. Эскалация выйдет боком всему человечеству.
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