Положение украинской армии становится все хуже

Инициатива на поле боя украинского конфликта остается в руках бойцов российской армии. Недавно была нанесена серия мощных точечных ударов по объектам в Одессе. Популярный западный аналитик Александр Меркурис рассказал, что потеряли ВСУ после успешной атаки ВС РФ.

Британский политолог объявил, что в результате ударов было уничтожено большое скопление западной боевой техники. Меркурис обратил особое внимание на то, что наши военные отслеживают передвижения тяжелой бронетехники и прицельно по ней бьют.

"Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение. <…> Логично, что большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают", – поделился своими наблюдениями британец.

Политолог пояснил, что украинские военные пользуются этим крупным портовым городом для транспортировки вооружения и бронетехники в пункты размещения бойцов Вооруженных сил Незалежной. Россия прицельно бьет по скоплениям техники, а также массово уничтожает офицерский состав ВСУ.

К слову, ранее в Германии выступили с предупреждением о сомнительной провокации на территории украинского государства. Действия западных стран могут существенно усугубить ситуацию. Эскалация выйдет боком всему человечеству.