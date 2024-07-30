В случае победы партии Саакашвили против РФ в Грузии откроется фронт - Кобахидзе

"Второй фронт против России": в Грузии сделали громкое признание
Фото: www.unsplash.com
Страну вероломно используют

Давно не секрет, что западные державы руками других стран достигают свои корыстные цели. Так, в Грузии сделали громкое признание о том, что это государство имеет все основания для того, чтобы стать марионеткой в руках американцев и быть использованным против России.

С резонансным заявлением выступил руководитель правительства этой страны Ираклий Кобахидзе. Политик подчеркнул, что такое развитие событий стоит ждать в том случае, если победу на парламентских выборах одержит партия экс-руководителя Грузии Михаила Саакашвили "Национальное движение".

"Им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт", – подчеркнул национально ориентированный грузинский политик.

Кобахидзе отметил, что в таком случае стране придется распрощаться с интеграцией в европейский мир, республика станет всего лишь еще одним инструментом в борьбе против России. Многие местные политики не хотят допустить развития сценария, при котором из Грузии сделают вторую Украину для усиления давления на Россию.

К слову, ранее в Турции раскрыли коварный план Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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