Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину - Bloomberg

Первая партия мощных американских истребителей попала в руки ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Киев давно мечтал о "крылатых бойцах"

Сегодня, 31 июля, в американской прессе появились сенсационные новости. Журналисты авторитетного западного издания Bloomberg утверждают, что первая партия мощных американских истребителей F-16 уже попала в руки Вооруженных сил Незалежной.

Стоит отметить, что киевский режим давно мечтал об этих "крылатых бойцах" и возлагает на них большие надежды. Украинские власти уверены, что появление высокоэффективных западных истребителей способно изменить ход проведения российской специальной операции по демилитаризации Незалежной.

"Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. <...> Количество истребителей небольшое", – такими сведениями поделились западные журналисты, ссылаясь на собственные осведомленные источники.

При этом в статье отдельное внимание уделяется вопросу о том, смогут ли пилоты украинской армии самостоятельно воспользоваться этими истребителями. Пока нет уверенности в том, что незалежные вояки сумеют разобраться с высокотехнологичным средством ведения войны.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки описали кровожадный план Европы на Украину.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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