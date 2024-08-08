Немецкий аналитик Фройнд назвал успехи ВС РФ в Донбассе роковыми для Украины

Что ждет Киев после полной потери Донбасса, раскрыли в Германии
Фото: www.unsplash.com
Регион имеет важное стратегическое значение

В западных странах внимательно наблюдают за активным продвижением российской армии в зоне проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима. Успехи Вооруженных сил России уже очевидны. По оценке экспертов, совсем скоро будет полностью освобожден Донбасс. Что в таком случае ждет Украину, описали в Германии.

Известный немецкий аналитик Николас Фройнд уверен, что окончательное выдворение украинских военных с территории многострадальных донбасских республик станет роковым для киевского режима. Как только операция по зачистке неприятеля завершится, Киев окажется в очень невыгодном положении.

Немецкий обозреватель подчеркнул, что ситуация в Донбассе играет очень важную, даже решающую роль в проведении будущих мирных переговоров.

"Стратегическое значение Донбасса нельзя недооценивать. Освобождение этой территории – одна из заявленных Москвой целей спецоперации", – обратил особое внимание аналитик из Германии.

Эксперт добавил, что бойцы армии России активно продвигаются в стратегически важных городах, в то время как украинская армия страдает из-за нехватки живой силы и боеприпасов.

К слову, ранее бывший глава нашей страны Дмитрий Медведев обозначил условие завершения спецоперации на фоне трагедии под Курском.

Источник: Süddeutsche Zeitung ✓ Надежный источник
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