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В западных странах внимательно наблюдают за активным продвижением российской армии в зоне проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима. Успехи Вооруженных сил России уже очевидны. По оценке экспертов, совсем скоро будет полностью освобожден Донбасс. Что в таком случае ждет Украину, описали в Германии.
Известный немецкий аналитик Николас Фройнд уверен, что окончательное выдворение украинских военных с территории многострадальных донбасских республик станет роковым для киевского режима. Как только операция по зачистке неприятеля завершится, Киев окажется в очень невыгодном положении.
Немецкий обозреватель подчеркнул, что ситуация в Донбассе играет очень важную, даже решающую роль в проведении будущих мирных переговоров.
"Стратегическое значение Донбасса нельзя недооценивать. Освобождение этой территории – одна из заявленных Москвой целей спецоперации", – обратил особое внимание аналитик из Германии.
Эксперт добавил, что бойцы армии России активно продвигаются в стратегически важных городах, в то время как украинская армия страдает из-за нехватки живой силы и боеприпасов.
К слову, ранее бывший глава нашей страны Дмитрий Медведев обозначил условие завершения спецоперации на фоне трагедии под Курском.
Американцы уверяют, что не имеют к этому отношения