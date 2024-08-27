Незалежный вояка удивлен

Офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Незалежной Владимир Черняк решил поделиться своими впечатлениями по поводу событий, разворачивающихся на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. В своем комментарии украинский вояка выступил с весьма неожиданным заявлением о российских новобранцах.



Как известно, на Украине тема мобилизации – больная мозоль, там гребут в армию всех подряд, несчастные украинцы даже устраивают полномасштабные бунты и жгут военные машины в знак протеста против действий киевских командиров.

В свою очередь, как отметил офицер ВСУ, в российской армии дела обстоят намного лучше. Незалежный вояка не стал лукавить и признал высокий уровень подготовки российских мобилизованных. В частности, речь идет о наших бойцах, которые выполняют боевые задачи под Харьковом. В интервью украинским СМИ Черняк отметил, что эти военные стали настоящими профессионалами своего дела и обладают достаточной квалификацией и умением воевать.

"Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать," – подчеркнул офицер, особо отметив, что столкновения с российскими подразделениями в Харьковской области стали серьезным вызовом для украинских вооруженных сил.