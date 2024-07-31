Песков объяснил решение Путина повысить выплаты участникам СВО

Лидер решил поддержать российских солдат

Российский президент Владимир Путин принял решение на последующие пять месяцев повысить размер единоразовой выплаты добровольцам, желающим принять участие в СВО, до 400 тысяч рублей. Таким образом сумму от государства увеличили более чем в два раза. Дополнительно федеральные власти порекомендовали региональным повысить плату из местного бюджета до 400 тысяч.

Подобный шаг со стороны властей оказался для многих неожиданным. Решение объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который настаивает, что повышение размера выплат связано исключительно с намерением поддержать наших бойцов и их семьи.

"Нет, это не связано (с изменением задач в зоне СВО)", – уверяет он.

Ранее в Киеве заявили, что формируют бюджет с учетом продолжения противостояния с Москвой и в 2025 году. Минэк страны указал, что дополнительно им требуется еще 15 млн долларов на нужды в оборонном секторе – сейчас этот вопрос украинцы решают вместе со своими западными партнерами.

При этом Украина также надеется получить прибыль от замороженных российских активов – порядка 1,5 млрд евро, значительную часть из которых хотят потратить на приобретение снарядов и прочего вооружения.