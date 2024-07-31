Песков объяснил решение Путина повысить выплаты участникам СВО

В Кремле объяснили неожиданный шаг Путина по СВО
Фото: unsplash.com
Лидер решил поддержать российских солдат

Российский президент Владимир Путин принял решение на последующие пять месяцев повысить размер единоразовой выплаты добровольцам, желающим принять участие в СВО, до 400 тысяч рублей. Таким образом сумму от государства увеличили более чем в два раза. Дополнительно федеральные власти порекомендовали региональным повысить плату из местного бюджета до 400 тысяч.

Подобный шаг со стороны властей оказался для многих неожиданным. Решение объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который настаивает, что повышение размера выплат связано исключительно с намерением поддержать наших бойцов и их семьи.

"Нет, это не связано (с изменением задач в зоне СВО)", – уверяет он.

Ранее в Киеве заявили, что формируют бюджет с учетом продолжения противостояния с Москвой и в 2025 году. Минэк страны указал, что дополнительно им требуется еще 15 млн долларов на нужды в оборонном секторе – сейчас этот вопрос украинцы решают вместе со своими западными партнерами.

При этом Украина также надеется получить прибыль от замороженных российских активов – порядка 1,5 млрд евро, значительную часть из которых хотят потратить на приобретение снарядов и прочего вооружения.

Источник: ТАСС
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