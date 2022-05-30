Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Военный аналитик Юрий Кнутов объяснил, зачем Западу делать вбросы о болезни Владимира Путина. По его словам, так американцы надеются побудить российские элиты к предательству власти, передает "Царьград".
Ранее бывший шпион Mi-6 Кристофер Стил предположил, что глава России страдает от серьезного недуга. Аналогичное заявление делал британский разведчик Ричард Дирлав и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу назвал распротранителей слухов "невменяемыми", отметив, что те, кто видят Путина ежедневно на экранах вряд ли могут увидеть какие-то признаки недомогания.
Кнутов полагает, что главная цель подобных вбросов – посеять сомнения в элитах. По его словам, ранее американцы использовали аналогичную тактику в отношении всех стран, которым противостояли, передает "Радио 1".
Эксперт объясняет, что после подобной информации некоторые начинают переживать за себя и свое положение в том случае, если главы страны не станет.
"Тем самым манипуляторы заставляют идти таким косвенным путем на предательство", – отметил он.
На фоне спецоперации ходили слухи о сердечной болезни у министра обороны Сергея Шойгу, однако подтверждения они не нашли.
О планах Пекина разузнали американские журналисты