Слухи о состоянии здоровья Путина объяснили подготовкой к предательству элит

Слухи о состоянии здоровья Путина объяснили подготовкой к предательству элит
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Информация в прессе появляется не просто так

Военный аналитик Юрий Кнутов объяснил, зачем Западу делать вбросы о болезни Владимира Путина. По его словам, так американцы надеются побудить российские элиты к предательству власти, передает "Царьград". 

Ранее бывший шпион Mi-6 Кристофер Стил предположил, что глава России страдает от серьезного недуга. Аналогичное заявление делал британский разведчик Ричард Дирлав и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу назвал распротранителей слухов "невменяемыми", отметив, что те, кто видят Путина ежедневно на экранах вряд ли могут увидеть какие-то признаки недомогания.

Кнутов полагает, что главная цель подобных вбросов – посеять сомнения в элитах. По его словам, ранее американцы использовали аналогичную тактику в отношении всех стран, которым противостояли, передает "Радио 1". 

Эксперт объясняет, что после подобной информации некоторые начинают переживать за себя и свое положение в том случае, если главы страны не станет. 

"Тем самым манипуляторы заставляют идти таким косвенным путем на предательство", – отметил он.

На фоне спецоперации ходили слухи о сердечной болезни у министра обороны Сергея Шойгу, однако подтверждения они не нашли. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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