Bild: в ВСУ призвали скорее заврешить конфликт с помощью переговоров

"Вынуждены отступить": в ВСУ сделали важное заявление
Фото: соцсети
Военные жалуются на катастрофическую ситуацию на поле боя

Украинские военные утверждают, что конфликт с Россией зашел в тупик. По их словам, положение дел ВСУ с каждым днем становится все мрачнее: они чувствуют, что брошены Западом и собственными властями.

Солдаты отмечают, что у них очень малая численность личного состава и боеприпасов по сравнению с российскими возможностями. ВС РФ постоянно наращивают темп наступления, с которым украинская армия скоро будет не в состоянии справится.

"Конфликт зашел в тупик. За последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступить", – заявил один из бойцов 68-й бригады на Покровском направлении.

По его словам, после американских выборов Армия России начала совершать более интенсивные штурмы чем когда-либо. Сейчас противник ведет крайне эффективную тактику, находя позиции ВСУ и открывая по ним массированный огонь – прилеты оказываются очень болезненными для украинцев. После этого к ним отправляется разведывательно-штурмовая группа из трех-пяти солдат.

Военный указал, что у России есть все ресурсы для продолжения конфронтации, однако конфликт нужно заканчивать уже сейчас, даже если Украина не хочет отдавать свои территории.

Ранее в Киеве заявили, что готовы смягчить свои переговорные условия и считать отправной точкой границы, утвержденные на 23 февраля 2022 года.

Источник: Политика страны
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