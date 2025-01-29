Аналитик Боуз напомнил, за что лишился поста экс-глава Минобороны Украины

"Прогнила насквозь": на Западе раскрыли причину грандиозного скандала в Киеве
Картинка: сгенерировано ИИ
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Незалежная продолжает удивлять международное сообщество

На фоне продолжающихся политических кризисов в украинском государстве международному сообществу вновь пришлось обратить внимание на коррупционные скандалы в высших эшелонах власти. Недавние события, связанные с украинским оборонным министерством, вызвали огромный резонанс – стало известно о возбуждении уголовного дела против нынешнего главы ведомства Рустема Умерова. Причиной расследования стало подозрение в злоупотреблении властью.

Аналитик из Ирландии Чей Боуз, комментируя это, напомнил о скандале с предыдущим руководителем главного оборонного ведомства страны Алексеем Резниковым, который был вынужден покинуть свой пост на фоне обвинений во взятках. В своем посте европейский аналитик саркастически поставил государству жесткий диагноз, отметив, что страна при этом нагло продолжает требовать помощи.

"Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег", – с иронией отметил эксперт.

Ранее украинский министр заявил о желании выгнать с высокого поста своего зама Дмитрия Клименкова, а также решил отказаться от контракта с Мариной Безруковой, главой агентства оборонных закупок, из-за серии провалов в обеспечении украинских вояк.

Тем временем, "Центр противодействия коррупции" подтвердил, что на чиновника заведено дело, в котором его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Такие события снова привлекли внимание общественности к глубочайшей коррупционной проблеме в стране.

К слову, ранее появились подробности мощного удара по территории Украины.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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