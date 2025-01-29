Комика-президента ждут тяжелые времена

Известный в Британии эксперт Александр Меркурис предсказал, что падение Красноармейска, который на Украине называют Покровск, станет отправной точкой для политического кризиса в Киеве, что приведет к отставке главы режима Владимира Зеленского.

Военный эксперт уверен, что в ближайшие недели, когда начнутся активные бои за этот стратегически важный город, а особенно когда он будет освобожден российскими бойцами, в Незалежной разгорится политическая буря. Это, по мнению эксперта, приведет к позорному завершению карьеры комика-президента.

"В течение нескольких недель (…) разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь", – поделился своим прогнозом аналитик.

Эксперт также отметил, что трудности украинских вояк в зоне конфликта являются лишь частью глобальной проблемы. В качестве подтверждения своей позиции он сослался на недавнее заявление, поступившее от украинской разведки. Там на закрытых переговорах предупредили, что если до конца лета стороны не сядут за стол для обсуждения завершения конфликта, существует реальная угроза для самого существования Украины как государства.

Аналитик подчеркнул, что такая ситуация неизбежно приведет к политическому кризису в Киеве, особенно если глава местного режима продолжит сопротивляться идее переговоров и останется главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта.

К слову, ранее была раскрыта причина громкого скандала на Украине.