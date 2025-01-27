Буданов* предупредил об угрозе самому существованию Украины - СМИ

Глава украинской разведки сделал ужасающий прогноз о конфликте в зоне СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Слова высокопоставленного политика просочились в прессу

Начальник Главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов* в ходе закрытого совещания в Верховной Раде сделал ужасающее заявление о будущем продолжающегося на территории украинского государства конфликта.

Благодаря словоохотливому источнику, в прессе появилась информация о том, что главный разведчик республики всех предупредил: если до конца лета не начнутся серьезные мирные переговоры, может запуститься цепочка событий, которые поставят под угрозу само существование украинского государства. 

Один из участников встречи потом описал журналистам, что присутствующие восприняли эти слова весьма серьезно – многие политики осознают, насколько критической становится ситуация.

Такие обсуждения появляются на фоне прогрессирующего экономического кризиса, от которого Украина страдает долгие годы, а также военных провалов на линии соприкосновения.

При этом партнеры киевского режима все более явно демонстрируют нежелание продолжать бесконечные вливания средств в конфликт – их ресурсы и терпение исчерпаны. Внутри самой страны продолжает нарастать недовольство. Многие люди очень устали от конфликта и мечтают о мире. 

К слову, ранее в США предупредили о катастрофе из-за финала спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

*внес в РФ в перечень террористов и экстремистов 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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