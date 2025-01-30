Украинцы провели подозрительную тренировку на аэродромах

Украинские военно-воздушные силы, вероятно, готовятся нанести крупный удар по российским территориям на Юге. К такому выводу пришли военкоры, оценив недавнюю тренировку с подъемом боевой авиации в центральной и восточной части Украины.

Источники говорят, что в воздух подняли истребители МиГ-29, Су-27 и один F-16. После этого никаких ударов по российским целям не последовало, поэтому более вероятно, что полет был лишь подготовительным перед реальной атакой. Также украинцы хотели проверить готовность российских сил ПВО и протестировать полетные маршруты.

Сообщается, что авиация поднималась с аэродромов в Черкассах, Миргороде, Канатово и Василькове. После подъема в небо они двинулись в сторону Днепропетровска, а затем исчезли с радаров.

"Этот маршрут часто применяется украинскими военными при запуске крылатых ракет. Возвращение части самолётов на аэродром Миргород может свидетельствовать о том, что они выполняли функцию прикрытия и имитировали пуск ложных целей", – указывают журналисты.

Источники полагают, что такие действия предшествуют предстоящему авиационному налету на объекты, расположенные на Юге России.

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