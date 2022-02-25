В Кремле готовят ответные санкции против Запада

продолжениеПосле сообщений об исчезновении Зеленского из киевского аэропорта вылетел самолет
Дмитрий Песков заявил о законе взаимности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия готовит ответ на санкции, которые ввел против нее ряд стран. Однако Кремль пока не решил, какого рода санкции будут применены.

 Песков заявил, что обратные меры последуют по закону взаимности. Он также добавил, что в Кремле были готовы к подобным действиям со стороны оппонентов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что главной целью при вводе ответных санкций будет сохранение собственных интересов нашей страны.

Напомним, что страны начали вводить санкции против России после того, как было объявлено о начале военной операции на Донбассе. В частности, о новых ограничениях сообщила Великобритания. Санкции касаются авиакомпании "Аэрофлот" и банка ВТБ. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Зеленский спрятался от российских военных в подвале - главу Незалежной выдала шведский премьер

Политик рассказала, откуда вещал украинский лидер на саммите ЕС

Турция отказала Зеленскому в просьбе закрыть для военных кораблей РФ проливы

Призыв президента Украины прокомментировали в турецком МИДе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей