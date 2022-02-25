Дмитрий Песков заявил о законе взаимности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия готовит ответ на санкции, которые ввел против нее ряд стран. Однако Кремль пока не решил, какого рода санкции будут применены.

Песков заявил, что обратные меры последуют по закону взаимности. Он также добавил, что в Кремле были готовы к подобным действиям со стороны оппонентов. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что главной целью при вводе ответных санкций будет сохранение собственных интересов нашей страны.

Напомним, что страны начали вводить санкции против России после того, как было объявлено о начале военной операции на Донбассе. В частности, о новых ограничениях сообщила Великобритания. Санкции касаются авиакомпании "Аэрофлот" и банка ВТБ.