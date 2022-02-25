Некоторые их них транслируют "запрещенную информацию", уточнили в Таллине

Департамент защиты потребительских прав и технического надзора Эстонии (TTJA) вынес 24 февраля предписание, согласно которому государственное телевидение должно исключить из сетки вещания россйские и белорусские телеканалы дли клиентов телевизионных услуг.

В пресс-службе регулятора свое решение объяснили тем, что ряд телеканалов с вещанием на русском языке транслируют "запрещенную информацию". Эстонский технадзор, ни капли не смущенный подобной формулировкой, пояснил, что речь идет о "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24" и остальных телеканалах.

Аналогичные меры эстонским департаментом вынесены в отношении белорусских телеканалов. Согласно приведенным данным, крупнейший оператор Telia прекращает трансляцию ряда каналов уже с 25 февраля.

Генеральный директор департамента Каур Каяк пояснил, что в сложившихся условиях Таллин должен приняь решительные меры, несмотря на то, что "болевой порог" телевидения Эстонии уже превышен из-за нескольких каналов. Во избежание всех рисков безопасности, с которыми может столкнуться население восточноевропейского государства, принимаются "немедленные действия".

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе после соответствующего обращения руководителей Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнув в телеобращении, что планы Кремля исключают оккупацию территорий Украины. Позднее в пресс-службе президента уточнили, что целью операции является демилитаризация Незалежной. Дальнейшее будущее Украины решит ее народ.