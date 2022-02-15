Непозволительно воспринимать США в роли мирового полицейского

Безусловно, развал Советского Союза сильно ударил по позициям нашей страны на мировой арене, однако за следующие 20-30 лет роль России значительно возросла. О необходимости ухода от однополярного мира еще в 2007 года во время международной конференции по безопасности в Мюнхене заявил президент РФ Владимир Путин. Его концепция остается актуальной по сей день и находит поддержку среди политиков самого высокого ранга.

Так, председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости выразил уверенность, что российский лидер был абсолютно прав, представив свое видение современного мироустройства. Он подчеркнул, что государства должны "преодолеть однополярность", как 15 лет назад призвал Путин.

Чиновник выступил за окончание гегемонии США по всей планете. По его словам, сегодня страны не должны представлять американцев в роли мировых полицейских, которым позволены влезать куда угодно ради наведения собственных порядков.

Кроме того, авторитетный итальянский политик подчеркнул, что за 15 лет после выступления Путина в Мюнхене сам Вашингтон осознал, что не сможет сохранить мир однополярным. Он обратил внимание, что многие страны сегодня показывают значительный рост как в экономической, так и в политической сферах. В их числе Россия, Китай и Индия.

Такое развитие событий, по мнению главы госсовета, означает развитие многополярного мира. Он отметил, что государства сегодня выходят на новый уровень международного сотрудничества. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее издание The American Conservative заявило, что Россия заменила США в роли мирового лидера.