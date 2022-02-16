Украинский фристайлист нарушил запрет властей на общение с россиянами

Украинский фристайлист нарушил запрет властей на общение с россиянами
Фото: Xiao Yijiu/XinHua/www.globallookpress.com
Спортсмен из Незалежной принес стране первую медаль на пекинской Олимпиаде

Российский и украинский фристайлисты Илья Буров и Александр Абраменко обнялись после завершения соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующая фотография уже облетела СМИ и соцсети.

Таким образом, украинский олимпионик проигнорировал абсурдный запрет министра молодежи и спорта Незалежной Вадима Гутцайта на общение и съемку с россиянами.

В среду, 16 февраля, аккурат в день объявленного Западом "вторжения" РФ Абраменко завоевал серебро, а Буров занял третье место. Причем у россиянина был последний прыжок из группы финалистов.

После окончания соревнования спортсмены по-братски поздравили друг друга с наградами и обнялись.

Эти два парня известны тем, что на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане также тепло поприветствовали друг друга. Более того, тогда Абраменко, который стал олимпийским чемпионом, украинским флагом накрыл Бурова, взявшего бронзу. И снимок с этим сюжетом также облетел все соцсети.

"Вопрос дня: что будут обсуждать больше, первую олимпийскую медаль Украины в Пекине или совместное фото украинца с россиянином?" – задумался пользователь с ником Командир Полка в "Твиттере".


В комментариях пользователи предположили, что Абраменко снова подвергнется критике со стороны украинских ура-патриотов и радикалов, как это было с ним в 2018 г. или с его соотечественницей легкоатлеткой Ярославой Магучих, сфотографировавшейся с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио, прошедших в 2021 году.

Напомним, в январе пан Гутцайт сообщил, что он провел онлайн-встречу со спортсменами и тренерами на тему, как вести себя на Играх в Пекине. "Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом", цитировал портал Suspilne.media чиновника.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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