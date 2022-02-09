В Киеве нашли способ обойти требования международных организаций

Россия заседает в Совете безопасности ООН незаконно. Об этом заявил постоянный представитель Украины при СБ ООН Сергей Кислица. По его данным, Россия вообще не является членом Организации Объединенных Наций.

По словам украинского дипломата, Москва нарушает Устав ООН, а остальные страны-члены закрывают на это глаза. До 1991 года при ООН было представительство СССР и отдельные дипмиссии Украинской ССР, Белорусской ССР, при этом отдельной российской не было. Когда СССР прекратил существование, его правопреемницей на международной арене стала Россия. Коллег по ООН об этом уведомил посол Советского Союза Юлий Воронцов, председательствовавший на заседании 24 декабря 1991 года.

"В конце этого заседания посол Воронцов информирует других членов Совбеза, что в секретариат ООН поступило письмо президента РФ Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза в ООН и в Совбезе. И добавляет: а я теперь буду послом не Советского Союза, а Российской Федерации",

– приводит издание "Европейская правда" слова Кислицы. По его оценке, правопреемственность произошла незаконно, поскольку в Устав ООН не были внесены изменения и там до сих пор не указана Россия как член организации.

По мнению Кислицы, Москва не запускает процедуру вступления в ООН, поскольку в ст.4 Устава говорится, что членом ООН может стать "миролюбивое государство", к которым РФ не относится.

"Будем поднимать вопрос о членстве России в Генассамблее ООН",

– заявил представитель Украины. В противном случае Киев не будет считать себя обязанным исполнять решения Собвеза ООН и Совета Европы, предупредил Кислица.

Ранее постпреды России и США устроили перепалку на заседании Совета безопасности ООН из-за Украины.