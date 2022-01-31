В США боятся, что Россия сумеет подготовиться к "матери всех" рестрикций

Вашингтон будет держать в секрете комплекс санкционных мер против Москвы из-за предполагаемых на Западе планов России "вторжения" на Украину, чтобы не позволить Кремлю смягчить их заранее. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CBS.

Любительница носить печеньки участникам госпереворов вне собственной страны пригрозила, что новые рестрикции станут "мощным ударом" по населению России "в экономическом плане".

"Сдерживание лучше всего, когда есть небольшая стратегическая двусмысленность в отношении того, что именно мы собираемся делать. Если мы выложим их на стол сейчас, то Россия сможет начать смягчать последствия, а для нас это не имеет никакого смысла", – сказала Нуланд.

Кроме того, она похвасталась и другими мерами по сдерживанию российской "агрессии" по Украине – Вашингтон поставляет киевскому режиму антитанковое и противовоздушное оружие, а также "готовят территорию НАТО" к возможному военному конфликту.

Ранее в понедельник, 31 января, Кремль отреагировал на пугалку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая объявила о планах Лондона при необходимости конфисковать имущество так называемых российских "олигархов", расположенное на территории Соединенного Королевства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не станет долго тянуть с ответом.

