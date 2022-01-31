Правительство Британии подготовило новую редакцию закона о санкциях

Активы российских компаний в Великобритании в случае гипотетического "вторжения РФ на Украину могут быть заморожены в соответствии с новым законопроектом о санкциях. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, представляя сегодня в парламенте соответствующий документ.

Напомним, угрожающая Москве британка собралась в ближайшие две недели посетить российскую столицу.

"Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано", – цитирует РИА "Новости" министра.

Трасс отметила, что законопроект планируется принять к 10 февраля.

Буквально накануне она уже объявила, что не исключает конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне в рамках усиления санкционной дубины в отношении РФ, если ситуация вокруг Незалежной обострится.

Комментируя эти планы британцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва не станет долго ждать с ответом. Он назвал угрозу Трасс "тревожным сигналом" и неприкрытой "атакой на отечественный бизнес". Ответный соразмерный удар российские власти нанесут исходя из интересов нашего государства, подчеркнул голос Кремля.

Ранее издание Strategic Culture указало, как Вашингтон собрался использовать миф о вторжении России на Украину и "Северный поток – 2" для укрепления американской экономики и доллара.

