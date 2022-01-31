Премьер сослался на проблемы в аппарате

Телефонные переговоры между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, запланированные на 31 января, не состоятся.

Так, премьер Великобритании сообщил, что переговоры пришлось отложить по причине доклада о неизвестных празднествах, которые происходили в его канцелярии во время карантина. Лондон заявляет, что переговоры могут перенести на 1 февраля.

Однако вместе с тем стало известно, что Великобритания не исключает заморозки активов российских компаний на своей территории в соответствии с новым законом о санкциях. Речь идет о документе, который предусматривает ограничения в отношении физических и юридических лиц, имеющих для России "стратегическое значение". О них говорилось 31 января. В Кремле уже сообщали, что такие меры негативным образом отразятся на отношениях двух стран и повлекут за собой незамедлительный ответ российской стороны.

Однако позднее министр иностранных дел Королевства Лищ Трасс заявила, что Лондон примет документ уже не позднее 10 февраля. Джонсон заявил, что теперь переговорит с президентом России, "как только сможет", хотя до этого ссылался на невозможность проведения диалога из-за вечеринок, устраиваемых в правительственной резиденции в период локдауна.

Трасс также уточняла, что новый законопроект предусматривает введение санкционных мер против российских олигархов. Однако тогда премьер заявила, что внешнеполитическое ведомство не собирается раскрывать подробности по каждому конкретному лицу, которому могут грозить подобные меры.