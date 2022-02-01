В Сенате США уточнили сроки по антироссийским санкциям

В Сенате США уточнили сроки по антироссийским санкциям
Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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В Вашингтоне готовы ввести меры против Москвы, не дожидаясь ее атаки на Киев

Американские законодатели значительно продвинулись в вопросе согласования санкций против России. Об этом сообщило агентство "Блумберг", пообщавшись с сенаторами.

Так, представитель Демократической партии Крис Мерфи сообщил, что еще день-два – и работа над пакетом санкций против РФ будет закончена. Причем, по его словам, часть из этих мер может быть введена еще до того, как Москва предпримет атаку на Киев, поскольку она уже "переступила черту".

Однопартиец Мерфи, глава международного комитета сената США Боб Менендес также отметил, что законодателям осталось согласовать всего "пару деталей" относительно санкций по РФ. Его коллега по комитету республиканец Джим Риш подтвердил, что в работе над санкционными мерами "наблюдается прогресс".

Сенаторы не стали раскрывать подробности, но дали понять, что отключение России от международной системы платежей SWIFT в случае ее вторжения на Украину является одной из тех "суровых мер", которые могут быть применены. А вот по поводу газопровода "Северный поток-2" единогласного решения у сенаторов пока нет.

Тем временем в мире уже обсуждают последствия санкций, которые Запад может применить против России. В статье специализированного американского бизнес-издания Quartz отмечается, что стоимость экспортируемых из России товаров в последнее время уже значительно повысилась. Меры экономического давления вызовут еще больший всплеск цен, в итоге инфляция в мире ускорится.

"Это рискованная комбинация против ведущего мирового экспортера топлива, металлов и пшеницы, занимающего ключевую роль в глобальных цепочках поставок",

говорится в статье. В частности, на долю России приходится производство 43% палладия в мире, который необходим для автомобильных двигателей, напоминает автор.

Ранее западный эксперт предупредил, что Украина может быть уничтожена без единого выстрела со стороны РФ, а исключительно экономическими средствами воздействия.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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