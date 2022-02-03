Российский МИД влепил Германии пощечину за закрытие телеканала

Российский МИД влепил Германии пощечину за закрытие телеканала
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеРоссия выстроила "финансовую крепость" для защиты от санкций - Bloomberg
Кремль ответил взаимностью

Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло встречные меры в ответ на действия немецких властей, запретивших спутниковое и иное вещание телеканала RT DE. Так, Москва в качестве ответных действий решила приступить к первому этапу аналогичных санкций, закрыв вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.

На сайте внешнеполитического ведомства уточняется, что российские власти закрывают в РФ корреспондентский пункт германской телерадиокомпании, а также лишают аккредитации всех ее сотрудников, которые работают в российском бюро.

Вместе с тем в России прекращается спутниковое и иное вещание DW. А компетентные органы РФ приступают к процедуре по рассмотрению телекомпании в качестве иноагента.

В МИД добавили, что Москва запускает процесс, в ходе которого будет сформирован перечень государственных и общественных объединений Германии, причастных к ограничению вещания и оказанию давления на канал RT DE. Выявленным лицам запретят въезд в Россию.

"Публикация перечня не предполагается. Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", – говорится в официальном сообщении ведомства.

1 февраля медиарегулятор ФРГ MABB вынес запрет для RT DE вести эфир на территории Германии, сославшись на несоответствие одного из параграфов госдоговора о деятельности поставщиков в средствах массовой информации. При этом в агентстве заявили, что к иным разрешениям, которые действуют на территории Евросоюза, телеканал апеллировать не может. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуацию с давлением и закрытием вещания телеканала RT Deutsch следует воспринимать как посягательство на свободу слова. 

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей