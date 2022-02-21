Американские дипломаты без стеснения распространяют дезинформацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о том, что в России готовятся к физической ликвидации неугодных украинских деятелей.

Ранее представитель США при международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер разослала иностранным коллегам письма с сообщением, что в Москве якобы сформированы списки украинцев, которых следует убить или посадить, если дело дойдет до "вторжения" РФ на Украину. Доказательств в письме не приводится, передает РИА "Новости".

"Это абсолютная утка. Это ложь. Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует, это фейк",

– заявил Песков в понедельник, 21 февраля, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение американского дипломата.

Накануне посольство Вашингтона в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение для проживающих в РФ американцев о том, что в России ожидаются теракты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от американских дипломатов объяснений. В посольстве в ответ сослались на некие "публикации" в российских СМИ.

Ранее в Верховной раде высказались за предъявление иска Белому дому с требованием компенсации ущерба, который нанесла Украине раздуваемая США информационная истерика. Сколько Киеву придется расплачиваться за последствия этой западной кампании, подсчитал экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов.