Во время боя уничтожен БТР

На российско-украинской границе резко обострилась обстановка. По информации телеграм-канала Wargonzo, в понедельник, 21 февраля, завязался бой около населенного пункта Кузнецы в Новоазовском районе подконтрольной ДНР части Донецкой области.

"В настоящее время там горит БТР. Идет операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы",

– говорится в сообщении.

Информацию о том, что боевые действия идут у самой границы с Россией, сообщил в понедельник и глава ДНР Денис Пушилин. Он выступил с обращением к жителям республики. По его словам, обстановка за последние сутки "стала критичной".

"Артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди",

– сообщил руководитель самопровозглашенной республики, предупредив, что в регионе активизировались закинутые Киевом диверсионные группы.

Ранее появилась информация, что украинские силы обстреляли российский погранпункт в Ростовской области. Снаряд упал в 150 м от территории РФ.

На этом фоне стало известно о внеплановом совещании Совета безопасности РФ. Оно состоится в понедельник, 21 февраля, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА "Новости", не уточнив причину экстренного сбора глав силовых ведомств у президента.