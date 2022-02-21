В Киеве отказались признавать причастность

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с опровержением информации о причастности вооруженных сил Незалежной к обстрелам на территории Донбасса. Вместе с тем чиновник заявил, что украинская сторона не обстреливает пограничные пункты Российской Федерации в Ростовской области.

Данилов сообщил, что украинские военнослужащие открывают огонь лишь в случае угрозы жизни личному составу. Во всех иных случаях нет никаких оснований полагать, что ВСУ начнут обстрелы.

"Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения", – сообщил секретарь СНБО, выступая на брифинге в Киеве.

Украинский военнослужащий добавил, отвечая на просьбу прокомменитровать информацию об обстрелах, что никто не сможет спровоцировать Киев на активные военные действия в Донбассе.

Данилов также сообщил, что украинская сторона "предупреждала", что с российской стороны могут доводить до общественности недостоверные, на взгляд секретаря СНБО, сведения по ситуации в регионе.

"Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно, и мы к этому готовы", – высказался чиновник.

Задача официального Киева, добавил Данилов, заключается в возвращении территорий на востоке мирным путем, а потому отправка военнослужащих против своего же населения невозможна. Украинская администрация приветствует дипломатическое урегулирование всех вопросов.

Напомним, ранее сообщали об уничтожении российского погранпункта в Ростовской области, по которому выпустили снаряд. Пострадавших в результате ЧП не оказалось. Снаряд упал в 150 метрах от границы.