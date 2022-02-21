Получить деньги смогут не все жители ЛНР и ДНР

Единовременное денежное пособие в размере 10 тысяч рублей смогут получить все жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые въехали на территорию России в Ростовской области после того, как в Донбассе была объявлена эвакуация. Об этом сообщила замминистра труда и соцразвития в регионе Елена Калугян.

Она уточнила, что на выплату могут рассчитывать как обладатели паспортов ЛНР и ДНР, так и граждане, оформившие российское гражданство. Главное условие – въехать на территорию Ростовской области из Донбасса нужно было в период с 18 февраля.

При этом не важно, эвакуировался человек организованно на автобусе или на личном транспорте, остановился в пунктах размещения беженцев или у родственников в России, остался жить в Ростовской области или последовал дальше в другие регионы РФ, – матпомощь положена всем жителям ЛНР и ДНР, которые прислушались к рекомендации властей и покинули республику после объявления эвакуации.

"Сроки выплаты указанной меры социальной поддержки не установлены",

– передает РИА "Новости" слова Калугян.

Чтобы получить 10 тысяч рублей, нужно подать заявление, указав счет в российском банке. Если счета нет, его надо открыть. Чтобы обналичить средства, в пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области установили дополнительные банкоматы, сообщает "Царьград". По информации врио главы МЧС Александра Чуприяна на 20 февраля, деньги получили уже около 700 тысяч человек.

По последним данным, ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась в понедельник, 21 февраля. Бои идут у самой границы с Россией.