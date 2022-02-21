Донбасс запросил у РФ военную помощь

Донбасс запросил у РФ военную помощь
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
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В регионе критическая ситуация, сообщили в Народной милиции

Донецкая народная республика нуждается в дополнительной военной и финансовой помощи со стороны Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ходе выступления спикер указал, что в настоящее время Вооруженные силы Украины приступили к реализации плана по вторжению в регион. По словам Басурина, Киев уже действует в направлении Луганска, где наблюдаются боевые столкновения, а также со стороны Мариуполя. Обстрелы происходят вдоль всей линии соприкосновения сил, ситуация в регионе уже критическая – в Донбассе идет полноценная война.

В первую очередь, заявили в Народной милиции, Донбасс просит об оказании психологической поддержки.

"Прежде всего, это все-таки моральная помощь. Финансовая и военная тоже необходимы, по разным направлениям",– заявил спикер в эфире, отвечая на вопрос, в какой помощи от Российской Федерации нуждается Донбасс.

Как указал официальный представитель Народной милиции, ситуация просто критическая.

Представитель НМ ДНР добавил, что обращения к представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации  прекращения огня ни к чему не приводят – украинская сторона в СЦКК игнорирует обращения ДНР.

Ранее в министерстве труда и социального развития Ростовской области сообщили, что все жители ЛДНР, въехавшие на территорию Российской Федерации после объявления об эвакуации, могут рассчитывать на выплаты единовременного денежного пособия в размере 10 тысяч рублей. Условие – въезд в РФ в период с 18 февраля.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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