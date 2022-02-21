В МИД поинтересовались, почему дипломаты не довели информацию до коллег

Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова отреагировала в социальных сетях на сообщения посольства Соединенных Штатов в Москве о неких угрозах атак на территории России. Госслужащая поинтересовалась, почему в таком случае американские дипломаты не стали утруждать себя предупреждениями для коллег из РФ.

В своем сообщении Захарова обратилась к представителям американской дипмиссии: по каким причинам соответствующая информация не была передана в российский МИД?

"Как это понимать?" – задалась вопросом официальный предтавитель МИД в своем Telegram-канале.



Днем ранее американское посольство сообщило об угрозах террористических актов в России, сославшись на некие сообщения в средствах массовой информации. В дипмисии уточнили, что имеются в виду потенциальные атаки в торговых комплексах, железнодорожных станциях и метрополитенах, а также иных местах массового сосредоточения людей в столице и Петербурге, а также в жилых районах у границ с Незалежной, пишет URA.ru.

Американские дипломаты попросили соотечественников наблюдать за сводками в средствах массовой информации и избегать мест массового посещения, проявлять бдительность в популярных у туристов местах и достопримечательностях, а также продумывать варианты эвакуации без помощи органов государственной власти США.

Ранее Захарова отреагировала на прямое обращение Байдена по поводу украинского кризиса, в котором президент США заявил о готовности Вашингтона любыми средствами защитить тех, кто борется за свободу. Официальный представитель российского МИД отметила, что для Штатов свобода представляет определенную стоимость, однако для РФ она бесценна.