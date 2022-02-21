Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова отреагировала в социальных сетях на сообщения посольства Соединенных Штатов в Москве о неких угрозах атак на территории России. Госслужащая поинтересовалась, почему в таком случае американские дипломаты не стали утруждать себя предупреждениями для коллег из РФ.
В своем сообщении Захарова обратилась к представителям американской дипмиссии: по каким причинам соответствующая информация не была передана в российский МИД?
"Как это понимать?" – задалась вопросом официальный предтавитель МИД в своем Telegram-канале.
Днем ранее американское посольство сообщило об угрозах террористических актов в России, сославшись на некие сообщения в средствах массовой информации. В дипмисии уточнили, что имеются в виду потенциальные атаки в торговых комплексах, железнодорожных станциях и метрополитенах, а также иных местах массового сосредоточения людей в столице и Петербурге, а также в жилых районах у границ с Незалежной, пишет URA.ru.
Американские дипломаты попросили соотечественников наблюдать за сводками в средствах массовой информации и избегать мест массового посещения, проявлять бдительность в популярных у туристов местах и достопримечательностях, а также продумывать варианты эвакуации без помощи органов государственной власти США.
Ранее Захарова отреагировала на прямое обращение Байдена по поводу украинского кризиса, в котором президент США заявил о готовности Вашингтона любыми средствами защитить тех, кто борется за свободу. Официальный представитель российского МИД отметила, что для Штатов свобода представляет определенную стоимость, однако для РФ она бесценна.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной