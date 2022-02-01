Первый лидер РФ фактически сдал державу под внешнее управление, считает кинорежиссер

Предательство первого президента РФ Бориса Ельцина, которому сегодня бы исполнился 91 год, чуть не погубило страну. Об этом заявил народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ".

Во вторник, 1 февраля, в Екатеринбурге проводятся памятные мероприятия в честь бывшего лидера нации. Однако не все соотечественники положительно оценивают годы президентства Бориса Николаевича.

Вот и Михалков напомнил, что в 90-е годы Ельцин фактически передал державу под внешнее управление Западом. По его словам, тогда американские "друзья" поставили перед ним задачу - обескровить и развалить Россию. И Борис Николаевич с ней почти справился. Действия президента РФ в интересах США можно расценить исключительно как предательство, подчеркнул кинорежиссер.

Никита Сергеевич упомянул о дифирамбах Ельцина в адрес Вашингтона. Он считает, что глава государства воспевал своих западных кураторов, прикрывшись лозунгами о свободе и демократии, передает "ЦарьГрад".

Напомним, в декабре 2021 г. президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" рассказывал о том, что собой представляла страна в 90-е годы прошлого века.

Он указал, что представители американских спецслужб и всякие советники "лезли" во все сферы государственной деятельности, включая ядерный комплекс. По его словам, компании из США скупали российские предприятия за бесценок, чтобы их закрыть.

Президент считает, что развал СССР оказался "распадом исторической России", поскольку от нее были отрезаны 40% территорий. В таком же процентном соотношении исчисляются потери производственных мощностей и населения РФ.

