Дипломат едко отреагировала на замечание, удержавшись при этом от нецензурных слов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес России.

Ранее скандальный репортер, до недавних пор зарабатывавший участием в ток-шоу на российском телевидении, написал, что русским на Украине "капзда". Дипломат отреагировала весьма красноречиво: также по-русски, причем без нецензурных слов Захарова изящно "в рифму" послала Цимбалюка.

Скан переписки приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

В воскресенье, 27 февраля, стало известно, что страны НАТО решили нарастить поставки летального вооружения Украине. Первые "Стингеры" и снайперские винтовки уже отправлены в Киев.