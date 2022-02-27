Захарова чуть не сорвалась на мат в ответе Цимбалюку

Захарова чуть не сорвалась на мат в ответе Цимбалюку
Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK press
Дипломат едко отреагировала на замечание, удержавшись при этом от нецензурных слов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес России.

Ранее скандальный репортер, до недавних пор зарабатывавший участием в ток-шоу на российском телевидении, написал, что русским на Украине "капзда". Дипломат отреагировала весьма красноречиво: также по-русски, причем без нецензурных слов Захарова изящно "в рифму" послала Цимбалюка. 

Скан переписки приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

В воскресенье, 27 февраля, стало известно, что страны НАТО решили нарастить поставки летального вооружения Украине. Первые "Стингеры" и снайперские винтовки уже отправлены в Киев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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