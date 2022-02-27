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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес России.
Ранее скандальный репортер, до недавних пор зарабатывавший участием в ток-шоу на российском телевидении, написал, что русским на Украине "капзда". Дипломат отреагировала весьма красноречиво: также по-русски, причем без нецензурных слов Захарова изящно "в рифму" послала Цимбалюка.
Скан переписки приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":
В воскресенье, 27 февраля, стало известно, что страны НАТО решили нарастить поставки летального вооружения Украине. Первые "Стингеры" и снайперские винтовки уже отправлены в Киев.
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