Европа задумалась о поставках Украине смертоносного оружия

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Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить финансирование поставок летального оружия Киеву. Для этого предлагается использовать средства из Европейского фонда мира. Об этом сообщил возглавляющий дипломатию ЕС Жозеп Боррель в своем Твиттер.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал главе Минобороны Сергею Шойгу особое распоряжение на фоне угрожающих высказываний Запада.
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