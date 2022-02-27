Европа задумалась о поставках Украине смертоносного оружия

Об этом заявил Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить финансирование поставок летального оружия Киеву. Для этого предлагается использовать средства из Европейского фонда мира. Об этом сообщил возглавляющий дипломатию ЕС Жозеп Боррель в своем Твиттер.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал главе Минобороны Сергею Шойгу особое распоряжение на фоне угрожающих высказываний Запада.