Представитель МИД рассказала, как все было на самом деле

Заявление Владимира Зеленского о личном разговоре с Сергеем Лавровым в США не соответствует действительности. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале рассказала, как прошла встреча на самом деле.

Президент Украины заявил, что во время одной из своих поездок в Америку перед встречей с Трампом к нему подошел глава МИД России Сергей Лавров. Он поинтересовался у Зеленского, который тогда только приступил к исполнению обязанностей, чего он хочет от российской стороны.

"Это между нами?". Он сказал: "Да, конечно, это между нами", – рассказал Зеленский.

По его словам, тогда он заявил Лаврову, что хочет освобождения территорий Украины, возвращения отношений между странами к тем, которые были 10 лет назад. Украинский лидер заявил главе МИД, что тот должен хорошо постараться, не кричать, успокоить риторику, чтобы страны смогли договориться. Лавров согласился и, как уверил президент, сразу же взял в руки телефон, чтобы сообщить журналистам о согласии украинской стороны идти на все условия российской.

"Вот ответ. Про путь этих людей. Они не готовы. Их не интересует результат, мир, их интересует путь. Он кровавый, он финансовый", – подытожил Зеленский.

Мария Захарова рассказала, что в действительности все обстояло не так – и этому есть доказательства в российских СМИ. По ее словам, очевидцами разговора стали все главы делегаций в ООН. После прошедшей короткой встречи беседа между Лавровым и Зеленским освещалась сухо: "обсудили ситуацию вoкруг российско-украинских отношений". Позже сам министр дал по этому поводу свой комментарий, отметив, что обсудил с украинским президентом, где в данный момент находятся отношения между странами.

"Была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что Президент Украины это сказал", – привела Захарова слова Лаврова.

Представитель МИД отметила, что после встречи министр ни разу не звонил журналистам, а подобные заявления являются "чудовищным бредом".

"И так во всем из года в год со всеми представителями "киевского режима", – подытожила она.