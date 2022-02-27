Актриса не сообщила, где именно решила обосноваться

Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова приняла решение уехать из России. Об этом звезда сама сообщила на своей странице в социальных сетях.

Артистка уточнила, что покидает страну, которую любит точно так же, как и Украину – считает и ту, и другую родной землей. Однако в свете последних событий "вынуждена покинуть свой дом". В том же посте Ахеджакова выразила надежду, что в обозримом будущем может вернуться или как минимум один раз побывать в России.

В конце своего поста артистка поблагодарила всех за поддержку, заявив, что перенаправляет ее украинцам.

А в более раннем посте 83-летняя актриса заявила, что перевела украинской армии 10 тысяч долларов. Свое решение актриса объяснила внутренними переживаниями, заявив, что у нее "в груди все сжимается".

"В стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось", – написала на своей странице в Instagarm Ахеджакова.

Неизвестно, куда именно сбежала известная актриса. Последние несколько постов на странице звезды посвящены именно происходящим событиям на Украине – в них Ахеджакова критикует решение политического руководства РФ о проведении спецоперации на территории Незалежной.

Позднее, однако, яснее не стало: Ахеджакова сообщила Varlamov News, что соцсетями не пользуется, и никаких сообщений о переводе 10 тысяч долларов для ВСУ не оставляла. Россию звезда также не собирается покидать. Аккаунт, где был опубликован пост, в настоящее время недоступен.

До этого Ахеджакова сообщала, что ей заинтересовался Следственный комитет России из-за спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник" Олега Ефремова. Звезда, однако, не стала вдаваться в детали, просто посетовав, что и коллегам, и журналистам теперь из-за всего происходящего "тяжело".