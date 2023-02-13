Оперная певица продолжает эпатировать публику

В последнее время имя знаменитой опорной исполнительницы Анны Нетребко чаще всего всплывает на фоне скандалов. Как известно, знаменитость приняла для себя решение откреститься от родного государства и припеваючи живет на чужбине. При этом в последнее время красотка регулярно радует публику весьма откровенным контентом. На этот раз певица не постеснялась раздеться прямо на улице.



Стоит отметить, что разменявшая шестой десяток звезда является счастливой обладательницей роскошных форм. Свою природную красоту знаменитость продемонстрировала во время прогулки по улицам европейского города. В какой-то момент бесстыдница распахнула пиджак и вывалила на всеобщее обозрение пышный бюст, который придерживал модный корсет.



Благодаря смелому поступку многочисленные интернет-пользователи получили возможность в деталях рассмотреть очертания звездной груди. "Ложбинка греха" Нетребко вызвала особый трепет у мужской части ее поклонников.





Почему Анна все чаще начала оголяться на публике, остается загадкой. Буквально недавно в социальных сетях активно обсуждали пикантный кадр, на котором красотка сфотографирована в полуголом виде в зеркале.

