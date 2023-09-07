"Хороший поплавок": Рудова в мини-бикини показала лишнее – откровенные фото

Красотка блеснула сокровенными уголками тела

Многие считают Наталью Рудову одной из самых привлекательных артисток современности. Знойная блондинка старается держать себя в форме, много времени проводит в спортивных залах и питается исключительно полезной едой. Такие старания дали отличный результат – в 40 лет знаменитость выглядит получше многих молодых девушек.



Разумеется, это обстоятельство очень радует артистку. Она с готовностью регулярно делится с влюбленными в нее фанатами пикантным контентом. Девушка не стесняется показывать публике самые сокровенные части своего тела.



Недавно Рудова выложила в социальные сети весьма провокативные кадры. Артистка очень любит отдыхать в теплых краях и каждую свободную минуту старается проводить на море. Жаркие кадры с тропического курорта заставили публику ахнуть.



Знаменитость выложила фотографии, на которые попал момент, когда она ныряет в теплые воды. Фотограф успел запечатлеть Наталью в весьма пикантной позе. Ее подтянутые ягодицы привели в восторг пользователей социальных сетей.

"Хороший поплавок", "Вот это фигура", "Твоя пятая точка красивее", – пишут подписчики в комментариях.

К слову, ранее публику восхитили аппетитные фотографии актрисы и телеведущей Анфисы Чеховой.

