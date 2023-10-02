"Молил, чтобы у меня были дети": Дибров раскрыл правду о встрече с молодой женой

Телеведущий разоткровенничался о том, как познакомился с будущей избранницей

Сегодня Дмитрия Диброва трудно представить в роли холостяка. Уже почти 15 лет шоумен счастлив с любимой женой Полиной и является примерным отцом. За это время многие успели забыть, что телеведущий не всегда мог похвастаться репутацией добропорядочного семьянина.

Брак Дмитрия и Полины Дибровых часто называют примером для подражания. Но, как известно, этот союз стал для журналиста не первым. До встречи с нынешней избранницей он трижды переступал порог загса, однако ни одна из попыток создать семью не увенчалась успехом. Тем не менее телеведущий не переставал мечтать о настоящей любви и детях.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" Дибров раскрыл правду о встрече с молодой женой. Знакомство будущих супругов состоялось на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, где Дмитрий был членом жюри, а Полина – одной из участниц. По признанию шоумена, этот судьбоносный поворот случился в очень непростой период его жизни.

Как рассказал телеведущий, перед приездом на конкурс он находился в Индии. Журналист пытался справиться с личными переживаниями из-за неудач в личной жизни и попал в ДТП во время поездки. Авария обернулась для Диброва сломанной ногой, но во время нее он вспомнил, что его ждет кресло жюри. Эту жуткую ситуацию шоумен расценил как знак свыше.

"Я молил в Индии, чтобы у меня были дети. Девчонки у меня были всегда, а вот детей не было, те, что были, – были по залету, тоже хорошие, но все-таки не так", – разоткровенничался телеведущий.

Как выяснилось позже, чутье журналиста не подвело. Вскоре, прибыв на конкурс, он встретил будущую супругу Полину. Дмитрий Дибров признался, что с первого мгновения разглядел в ней свою вторую половинку. А через несколько дней у влюбленных состоялось первое свидание, на котором телеведущий продемонстрировал всю серьезность своих намерений.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что жена Диброва ответила на слухи о четвертой беременности.