Светлаков публично признался в проблемах с женой и детьми

Комику пришлось идти к психологу

Российский юморист и актер Сергей Светлаков живет со второй супругой Антониной десять лет. Пара воспитывает двух сыновей. Также у звезды есть 14-летняя дочь от прошлого брака. Несмотря на то, что семья производит впечатление гармоничной и дружной, у них все-таки бывают конфликты. В недавнем интервью Светлаков рассказал, как справляется с такими ситуациями.



По словам Светлакова, он вместе с женой и детьми регулярно посещает психолога. Специалист помогает им справиться с неоднозначными ситуациями и найти компромисс, не обижая друг друга. Детям психолог помогает побороть негативные эмоции.

"Нам важен был взгляд со стороны на наши разногласия и, самое главное, понимание, как их максимально избегать в будущем", – рассказал Светлаков.

По словам артиста, специалист помогает понять другого человека и войти в его положение, тогда конфликт кажется не таким острым. Кроме того, психолог помог супругам найти рациональное мнение по поводу воспитания детей. Светлакову как отцу хочется строго воспитывать сыновей, жена же наоборот порой чересчур мягкая и податливая, дети этим пользуются и хитрят.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что вернувшийся на ТНТ Светлаков неожиданно начал с публичных оскорблений.