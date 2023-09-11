Вернувшийся на ТНТ Светлаков неожиданно начал с публичных оскорблений

Ходили слухи, что артист решил распрощаться с Россией

Последние события, развернувшиеся на международной арене, привели к грандиозным изменениям в жизни многих знаменитостей. Заметная часть наших артистов приняла решение попытать счастье на чужбине. После того, как популярный юморист Сергей Светлаков пропал из информационного пространства, поползли слухи о его возможной эмиграции. Однако артист остался в России и свое грандиозное возвращение на ТНТ начал с публичных оскорблений.



Любимец публики поучаствовал в шоу своего коллеги, юмориста Павла Воли. Там звездный артист рассказал о том, что спустя пять лет возвращается на ТНТ, где будет вести свою авторскую телепередачу. Как известно, артисты Comedy Club не стесняются в выражениях и всегда готовы подколоть друг друга. Светлаков не стал отходить от этой традиции и обрушился с критикой на Павла.



Телеведущий попросил коллегу перевоплотиться в одного из самых знаменитых его образов – Сергея Юрьевича Белякова из развлекательной программы "Наша Russia". Светлаков не отказал, но эта просьба обернулась для Павла жестким разносом. Входя в образ, Сергей обратил внимание, что его коллега постоянно мелькает на практически всех популярных шоу.

"Откуда взялся этот пензенский дрыщ? Все программы ведет, куда ни переключи. Паша, невозможно столько денег заработать. Ты на что копишь? Леска ты, зубочистка", – горячился юморист.

К слову, ранее стало известно, почему Павла Волю лишили прайм-тайма.

