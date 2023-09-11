Почему Волю лишили прайм-тайма на ТВ

Почему Волю лишили прайм-тайма на ТВ
Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоу популярного комика теперь будут показывать в другое время

Весной этого года резидент Comedy Club Павел Воля обзавелся собственным шоу на телеканале ТНТ. Передачу так и назвали – "Шоу Воли". На данный момент вышло чуть больше 20-ти выпусков, однако рейтинги программы оставляют желать лучшего.

Недавно стало известно, что "Шоу Воли", которое выходило по воскресеньям в 21:00, теперь будут показывать на два часа позже. С чем связаны изменения в эфирной сетке, пока не ясно, но зрители уже начали делиться в интернете своими предположениями. 

Авторы популярного телеграм-канала полагают, что у создателей шоу такой план был изначально. Мол, они хотели завоевать внимание зрителей в прайм-тайм, а потом позвать ее на более позднее время, когда ведущий передачи Павел Воля может более дерзко шутить и затрагивать острые вопросы. 

Это далеко не единственное шоу Воли на телеканале ТНТ. Одна из ранних передач комика – "Выжить в Дубае". Этот проект юморист вел вместе со своей супругой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Также Павел продолжает не только радовать поклонников своими монологами в Comedy Club, но и остается ведущим этого шоу.

Ранее Павел Воля рассказал о неудачной попытке соблазнения своей жены. Слова комика приводило "Утро.ру". 

Источник: Telegram / @nemalahov ✓ Надежный источник
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