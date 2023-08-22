Покраснела и сбежала: Утяшева вспомнила о постыдной выходке Воли

Спортсменке было очень неловко за мужа

Уже более 10 лет Ляйсан Утяшева и Павел Воля наслаждаются совместной жизнью. Супруги не только построили гармоничные отношения, но и создали крепкую семью. Сейчас у пары подрастают двое детей – сын Роберт и дочка София.

За годы брака спортсменка и комик ни разу не были замечены в скандалах и всегда говорили друг о друге только хорошее. Однако это не значит, что в их семейной жизни не случается неприятных и неловких ситуаций. Об одной из таких Ляйсан Утяшева рассказала в новом выпуске своего YouTube-шоу "Дерзкая готовка", гостем которого стал ее муж.

Фигуристка поделилась деталями инцидента, который произошел на одном из концертов комика в Санкт-Петербурге. Выступая перед огромной аудиторией, Павел Воля решил пошутить про женский половой орган, заявив, что тот имеет некрасивое название.

"И он это слово выкрикивает раз пять", – вспомнила о постыдной выходке супруга Утяшева.

Все бы ничего, но после окончания шутки курьезная ситуация стала еще более неловкой. К спортсменке повернулась одна из зрительниц с неожиданным вопросом. Девушка поинтересовалась у Ляйсан, все ли у нее в порядке в интимной жизни. В результате фигуристке стало настолько не по себе, что она покраснела и сбежала из зала.

Ранее "Утро.ру" писало, что Воля рассказал о неудачной попытке соблазнения Утяшевой. Комик вспомнил о первой встрече с будущей женой и раскритиковал свое поведение в тот момент.