"Ненавижу": известная певица раскрыла постыдную правду о Пугачевой

Женщине довелось сотрудничать со звездой

Джазовая певица Мариам Мерабова десять лет назад работала в Школе творчества Аллы Пугачевой и преподавала там вокал. В недавнем интервью артистка призналась, что с Примадонной ей работалось не очень из-за непростого характера певицы и условий труда.

Отношения с руководительницей Школы у Мерабовой не сложились. Джазовой певице не понравилось качество обучения в школе и сама обстановка. Как профессионал она была возмущена тем, что творится в заведении. По словам артистки, детей там учат не петь, а делать вид, что они поют.

"Я ушла оттуда, хлопнув дверью. Потому что ненавижу жить и работать в ситуации "свиты", – рассказала Мерабова.

Поначалу Пугачеву устроили методы преподавания джазовой певицы. Однако потом в заведении начались такие условия, что нормально преподавать просто не получалось.

Мерабова добавила, что в итоге детей в школе Пугачевой просто учили петь под фонограмму. Более того, педагоги тоже включались в процесс и иногда даже пели вместо своих подопечных. Именно на этот навык делались ставки. Когда Пугачева разговаривала с Мерабовой при увольнении, она грозила ей расправой в творческой жизни и уверяла, что она пожалеет.