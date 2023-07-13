"Ненавижу": известная певица раскрыла постыдную правду о Пугачевой

"Ненавижу": известная певица раскрыла постыдную правду о Пугачевой
Мариам Мерабова. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Женщине довелось сотрудничать со звездой

Джазовая певица Мариам Мерабова десять лет назад работала в Школе творчества Аллы Пугачевой и преподавала там вокал. В недавнем интервью артистка призналась, что с Примадонной ей работалось не очень из-за непростого характера певицы и условий труда.

Отношения с  руководительницей Школы у Мерабовой не сложились. Джазовой певице не понравилось качество обучения в школе и сама обстановка. Как профессионал она была возмущена тем, что творится в заведении. По словам артистки, детей там учат не петь, а делать вид, что они поют. 

"Я ушла оттуда, хлопнув дверью. Потому что ненавижу жить и работать в ситуации "свиты", – рассказала Мерабова. 

Поначалу Пугачеву устроили методы преподавания джазовой певицы. Однако потом в заведении начались такие условия, что нормально преподавать просто не получалось. 

Мерабова добавила, что в итоге детей в школе Пугачевой просто учили петь под фонограмму. Более того, педагоги тоже включались в процесс и иногда даже пели вместо своих подопечных. Именно на этот навык делались ставки. Когда Пугачева разговаривала с Мерабовой при увольнении, она грозила ей расправой в творческой жизни и уверяла, что она пожалеет. 

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Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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