"Вел себя как дебил": Воля рассказал о неудачной попытке соблазнения Утяшевой

"Вел себя как дебил": Воля рассказал о неудачной попытке соблазнения Утяшевой
Павел Воля Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комик вспомнил о первой встрече с будущей женой

Сегодня пара Ляйсан Утяшевой и Павла Воли считается одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Многие восхищаются тем, насколько гармонично супруги смотрятся вместе и как выстраивают свои отношения. Однако начало их истории любви, вопреки популярному мнению, едва ли можно назвать романтическим.

Сейчас, спустя более 10 лет совместной жизни, Ляйсан и Павел буквально понимают друг друга без слов. Но, как оказалось, комик далеко не сразу смог найти правильный подход к спортсменке. В новом выпуске своей программы "Шоу Воли" он рассказал о неудачной попытке соблазнения будущей жены в момент первой встречи.

По словам Воли, в день знакомства с Утяшевой он не знал, как ему стоит себя вести. Юморист выбрал довольно странную тактику, которую его будущая избранница не оценила. Павел рассказал, что смотрел на Ляйсан не отрываясь, чтобы наладить с ней зрительный контакт. 

"Я не притворялся. А если честно, то я вел себя как дебил", – признался Павел Воля.

Теперь, наученный горьким опытом, комик не рекомендует пользоваться подобным методом обольщения. По словам Утяшевой, под пристальным взглядом Воли в тот момент она чувствовала себя максимально неуютно. Вероятно, если бы комик вел себя иначе, его знакомство с будущей женой прошло бы более гладко.

Ранее "Утро.ру" писало, что Павел Воля набросился на Даву из-за ревности к жене. Юморист неожиданно резко обратился в певцу и поставил его на место.

Источник: Шоу Воли ✓ Надежный источник
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