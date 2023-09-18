Шуфутинский ради секса с молодой женой сбросил 18 килограммов

И останавливаться шансонье не собирается

Шансонье Михаил Шуфутинский не собирается останавливаться на достигнутом результате после резкого преображения – скинувший 18 килограммов музыкант будет двигаться дальше, радуя свою супругу.

Именно жена, 51-летняя Светлана Уразова раскрыла глаза исполнителю, который теперь летит на крыльях судьбы, меняя свое тело и достигая совершенства. Избранница откровенно сообщила мужу, что тому нужно пересмотреть свой образ жизни. Светлану не устраивало поведение мужа в постели – да и лишний вес не мешало бы сбросить. А потому, утверждает Михаил, она в один день сообщила супругу, что тот – "старый, нудный и противный".

Мужчина критику принял и принялся за работу. Теперь сидит на здоровом питании и радует красавицу-жену, которая младше его на 24 года. Шансонье питается мясом, рыбой и овощами.

Главное, считает Михаил, чтобы у сильного пола ничего "не висело". Впереди у него большие планы – не только стремление увидеть правнуков, но и отцовство.

Ранее 75-летний певец поделился секретом своего чудодейственного преображения. Оказывается, залог красоты в теле и душе мужчины – спортивные нагрузки, правильное питание и любовью