Резко похудевший Шуфутинский раскрыл секрет преображения

Пожилой музыкант еще полон сил и энергии

В начале осени певец и музыкант Михаил Шуфутинский охотнее выходит в свет, а все из-за его песни "Третье сентября", которая вот уже более 10 лет является своеобразным мемом. Например, недавно артист посетил премьеру фильма "У людей так бывает", которая прошла накануне в кинотеатр "Художественный".

Многие ахнули при виде Шуфутинского, поскольку он преобразился. 75-летний шансонье резко похудел, поэтому журналисты не могли не спросить музыканта о том, как ему удалось избавиться от лишних килограммов. Сначала артист лишь отшучивался, поскольку, как ему кажется, ничего для похудения не делал.

Но потом Шуфутинский разоткровенничался и раскрыл секрет своего преображения. По словам Михаила, все благодаря спорту, правильному питанию и, конечно, желанию жизнь. Еще один главный "ингредиент" – любовь, отметил исполнитель хита "Третье сентября".

Напомним, около трех лет назад Шуфутинский женился на танцовщице Светлане Уразовой, внимания которой добивался много лет. Возлюбленная моложе музыканта на 24 года.

Ранее женился внук-иностранец Михаила Шуфутинского. 23-летний Ной связал себя узами брака с ровесницей по имени Ахуву. Подробнее об этом писало "Утро.ру".