"Впитал ненависть": Шуфутинский резко высказался о спецоперации

Знаменитый певец прервал молчание

Старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства оказал колоссальное влияние на жизни многих публичных личностей. При этом далеко не все готовы прямо обозначить свою позицию по происходящему и предпочитают отмалчиваться. Знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский наконец-то дал ответы на животрепещущие вопросы.



В первую очередь, любимец публики постарался объяснить, почему не затрагивает щекотливую тему и ранее избегал публичных заявлений на этот счет. Бард подчеркнул: он считает, каждый должен заниматься своим делом. Задача артиста – развлекать публику, политические вопросы решают другие люди.



Шуфутинский отметил, что многие коллеги по сцене решили четко обозначить свою позицию и публично объявили о своем отношении к спецоперации, а также преступлениям киевского режима. Михаил предпочитает быть более сдержанным. Однако и он не стерпел и резко обозначил свое отношение к творящимся бесчинствам.

"Я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, для меня враг", – жестко объявил артист.

Михаил добавил, что сбежавшие из родного государства коллеги вызывают у него жалость. По его мнению, со временем многие осознают, какую ошибку совершили, и постараются вернуться.

