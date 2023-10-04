Тыкали голой грудью в лицо: на шоу Малахова произошел скандал

Съемки программы обернулись вакханалией

Уже много лет Андрей Малахов ведет программы, на которых гости выясняются отношения и общаются на повышенных тонах. Кажется, за годы своей деятельности телеведущий видел уже все. Преданных фанатов его шоу, которые с нетерпением ждут каждый выпуск, тоже теперь нелегко чем-то удивить. Но недавние съемки передачи приняли по-настоящему неожиданный для всех поворот.

Новый выпуск шоу "МАЛАХОВ" был посвящен скандалу вокруг известного пластического хирурга Тимура Хайдарова и его недовольных пациентов. В студию программы пришли люди, которым врач, по их мнению, оказал некачественную услугу. Очевидно, ожидать мирного решения конфликта в такой ситуации было бы наивно. Но кто бы мог подумать, что на съемках начнется настоящая вакханалия.

В какой-то момент гостья, пришедшая жаловаться на Хайдарова, буквально впала в истерику. Пациентка начала кричать, пытаясь доказать свою правоту, а потом и вовсе решила перейти к действиям. Женщина подняла топ, чтобы продемонстрировать всем результаты работы хирурга. Гостья закатила скандал и тыкала голой грудью в лицо всем присутствующим, тем самым их сильно смутив.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Малахова застукали с блондинкой в самолете.